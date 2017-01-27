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27 января 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор «Зенита» возглавил правовую рабочую группу Комитета по безопасности РФС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Максим Митрофанов возглавил правовую рабочую группу Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Владимир Маркин.

Рабочую группу по работе с болельщиками возглавит Эдуард Латыпов. Увеличить
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«Рабочую группу по работе с болельщиками возглавляет Эдуард Латыпов, группу по обеспечению безопасности на стадионах — Андрей Геннадьевич Прядкин, и Максим Митрофанов возглавил третью группу — правовую», — сказал Маркин.

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