Гендиректор «Зенита» возглавил правовую рабочую группу Комитета по безопасности РФС
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Генеральный директор
санкт-петербургского «Зенита» Максим Митрофанов возглавил правовую рабочую группу Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил председатель комитета Владимир Маркин.
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«Рабочую группу по работе с болельщиками возглавляет Эдуард Латыпов, группу по обеспечению безопасности на стадионах — Андрей Геннадьевич Прядкин, и Максим Митрофанов возглавил третью группу — правовую», — сказал Маркин.
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