«Урал» отказался от аргентинского нападающего Ролона

«Мы отказались от Макси Ролона и в дальнейшем рассматривать его не собираемся. Он техничный, но не более того. Ролон — легионер, а у нас в команде иностранцев достаточно. К тому же во взрослых чемпионатах он ещё не участвовал», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.



Ролон после ухода из бразильского «Сантоса» летом 2016 года является свободным агентом. Ранее он выступал за «Барселону B», провёл семь матчей и забил один гол за сборную Аргентины U20.