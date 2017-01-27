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27 января 2017, 16:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» отказался от аргентинского нападающего Ролона

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, почему нападающий Макси Ролон не пополнил состав екатеринбургской команды, а также поделился своим впечатлением от аргентинского игрока.

«Мы отказались от Макси Ролона и в дальнейшем рассматривать его не собираемся. Он техничный, но не более того. Ролон — легионер, а у нас в команде иностранцев достаточно. К тому же во взрослых чемпионатах он ещё не участвовал», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.

Ролон после ухода из бразильского «Сантоса» летом 2016 года является свободным агентом. Ранее он выступал за «Барселону B», провёл семь матчей и забил один гол за сборную Аргентины U20.

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