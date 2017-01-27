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27 января 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает Sportbox.

По информации источника, клубы уже согласовали условия трансфера. О подробностях сделки не сообщается.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Терек» четыре матча. Его контракт с грозненцами действителен до лета 2020 года. С 2011 по 2016 годы Брызгалов играл за «Спартак». В составе красно-белых он провел 47 матчей и забил один мяч.

Кроме этого, по информации Sportbox, за «Анжи» продолжит выступление нападающий Филипп Будковский — он вновь будет арендован у донецкого «Шахтера». На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет Виталий Дьяков. Контракт с защитником «Динамо» будет заключен после того, как он пройдет медосмотр.

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