Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»

По информации источника, клубы уже согласовали условия трансфера. О подробностях сделки не сообщается.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Терек» четыре матча. Его контракт с грозненцами действителен до лета 2020 года. С 2011 по 2016 годы Брызгалов играл за «Спартак». В составе красно-белых он провел 47 матчей и забил один мяч.

Кроме этого, по информации Sportbox, за «Анжи» продолжит выступление нападающий Филипп Будковский — он вновь будет арендован у донецкого «Шахтера». На аналогичных условиях в команду Александра Григоряна перейдет Виталий Дьяков. Контракт с защитником «Динамо» будет заключен после того, как он пройдет медосмотр.