Халк — «Зениту»: Я всегда с вами и всегда болею за вас
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», поблагодарил петербургскую команду за поздравление с китайским Новым годом.
Сегодня поздравления в адрес китайских болельщиков «Зенита», а также Халка, Акселя Витселя, Андре
«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!» — приводит слова Халка клубное телевидение.
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