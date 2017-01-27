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27 января 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Халк — «Зениту»: Я всегда с вами и всегда болею за вас

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», поблагодарил петербургскую команду за поздравление с китайским Новым годом.

Сегодня поздравления в адрес китайских болельщиков «Зенита», а также Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и его тренерского штаба от имени клуба отправили футболисты сине-бело-голубых Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни.

«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!» — приводит слова Халка клубное телевидение.

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