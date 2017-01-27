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27 января 2017, 16:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор «Уфы» подтвердил, что футболист Пуцко проходит просмотр в клубе

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что футболист «Спартака» Александр Пуцко проходит просмотр в уфимской команде. Об этом Газизов сообщил ТАСС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что Пуцко пройдет просмотр в «Уфе» на сборе команды на Кипре.

«Пуцко находится на сборе с нашей командой, тренируется, и мы с ним знакомимся. Это молодой футболист, зарекомендовавший себя с хорошей стороны. Думаю, он не нуждается в комментариях, поэтому мы надеемся, что все будет хорошо», — сказал Газизов.

Также собеседник ТАСС отметил, что «Уфа» давно следила за новичком клуба Каталином Карпом. «Этот трансфер согласован с тренерским штабом. Мы его вели, видели, что он очень серьезно прогрессирует и надеемся, что будет дальше прогрессировать вместе с нами», — подчеркнул гендиректор клуба.

23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Спартака-2» Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.

23-летний Карп выступал румынский «Вииторул». Также он играл за киевское «Динамо» и румынские ЧФР и «Стяуа». За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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