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27 января 2017, 15:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Саматов: Моя «Славия» была сильнее БАТЭ Скрипченко

Тренер «Крыльев Советов» по физической подготовке Олег Саматов подчеркнул, что во время первого сбора команда выполнила большой объем работы. Специалист высоко оценил самоотдачу футболистов, отметив, что тренерский штаб доволен результатом.

— На первом сборе мы выполнили хороший объем работы. Физическая подготовка — одна из самых тяжелых частей работы для игроков, — приводит пресс-служба самарцев слова Саматова. — Все ребята подошли к этому достаточно серьезно. Мне понравилось, как футболисты выполняли ту работу, которую я им предлагал. Тренерский штаб удовлетворен первым сбором.

— На втором сборе работы на «физику» будет меньше?

— Да, работа будет меняться. Это коснется не только футбольных упражнений. Мы будем менять само направление подготовки.

— В свое время вас называли одним из лучших футболистов-легионеров чемпионата Белоруссии. Встречались ли вы на футбольных полях с Вадимом Скрипченко?

— Да, конечно. С Вадимом Викторовичем мы «скрестили шпаги» именно на футбольных полях. Я играл за «Славию», а Вадим Викторович выступал за БАТЭ. Стабильно играли друг против друга два раза в сезоне, но эти матчи были очень боевыми и зрелищными.

Наша команда, конечно, была тогда посильнее БАТЭ (улыбается). С тех пор мы друг друга и знаем. Кстати, играл я и против Сергея Корниленко. Он тогда был молодым футболистом, выходил на замену. Сергей рассказывал, что очень хорошо помнит момент, когда мы играли друг против друга.

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