Олег Саматов: Моя «Славия» была сильнее БАТЭ Скрипченко

— На первом сборе мы выполнили хороший объем работы. Физическая подготовка — одна из самых тяжелых частей работы для игроков, — приводит пресс-служба самарцев слова Саматова. — Все ребята подошли к этому достаточно серьезно. Мне понравилось, как футболисты выполняли ту работу, которую я им предлагал. Тренерский штаб удовлетворен первым сбором.

— На втором сборе работы на «физику» будет меньше?

— Да, работа будет меняться. Это коснется не только футбольных упражнений. Мы будем менять само направление подготовки.

— В свое время вас называли одним из лучших футболистов-легионеров чемпионата Белоруссии. Встречались ли вы на футбольных полях с Вадимом Скрипченко?

— Да, конечно. С Вадимом Викторовичем мы «скрестили шпаги» именно на футбольных полях. Я играл за «Славию», а Вадим Викторович выступал за БАТЭ. Стабильно играли друг против друга два раза в сезоне, но эти матчи были очень боевыми и зрелищными.

Наша команда, конечно, была тогда посильнее БАТЭ (улыбается). С тех пор мы друг друга и знаем. Кстати, играл я и против Сергея Корниленко. Он тогда был молодым футболистом, выходил на замену. Сергей рассказывал, что очень хорошо помнит момент, когда мы играли друг против друга.