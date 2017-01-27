Александр Кержаков не полетел на сбор «Зенита» из-за проблем со спиной
Как стало известно «СЭ», 34-летний нападающий «Зенита» Александр Кержаков не полетел на сбор
сине-бело-голубых в Испанию из-за проблем со спиной. Форвард остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что в Аликанте команда Мирчи Луческу пробудет до 6 февраля. Также
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