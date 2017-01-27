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27 января 2017, 15:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Кержаков не полетел на сбор «Зенита» из-за проблем со спиной

Как стало известно «СЭ», 34-летний нападающий «Зенита» Александр Кержаков не полетел на сбор сине-бело-голубых в Испанию из-за проблем со спиной. Форвард остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.

Как стало известно СЭ 34-летний нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> не полетел на сбор <nobr>сине-бело-голубых</nobr> в Испанию <nobr>из-за </nobr>проблем со спиной. Форвард остался в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> для прохождения курса лечения. Увеличить
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Напомним, что в Аликанте команда Мирчи Луческу пробудет до 6 февраля. Также из-за травм с «Зенитом» не полетели защитник Иван Новосельцев и полузащитники Виктор Файзулин и Александр Рязанцев.

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