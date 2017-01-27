Ломбертс находится в сфере интересов четырёх бельгийских клубов

Отмечается, что осуществлению сделки мешает финансовая сторона вопроса. При этом источник предполагает, что «Зенит» может снизить цену на Ломбертса, если состав команды пополнит защитник «Челси» Бранислав Иванович, как об этом писали британские СМИ. Сам Ломбертс хочет покинуть «Зенит», чтобы быть ближе к семье.