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27 января 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ломбертс находится в сфере интересов четырёх бельгийских клубов

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс находится в сфере интересов четырёх клубов чемпионата Бельгии. Заполучить 31-летнего бельгийского защитника хотят «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде», сообщает Voetbal België.

Отмечается, что осуществлению сделки мешает финансовая сторона вопроса. При этом источник предполагает, что «Зенит» может снизить цену на Ломбертса, если состав команды пополнит защитник «Челси» Бранислав Иванович, как об этом писали британские СМИ. Сам Ломбертс хочет покинуть «Зенит», чтобы быть ближе к семье.

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