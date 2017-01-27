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27 января 2017, 14:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» заявил Девича под 33-м номером

Нападающий Марко Девич, который перешёл в «Ростов» нынешней зимой, заявлен за донской клуб. Об этом говорится на официальной странице ростовчан в «твиттере». Украинский футболист заявлен под 33-м номером.

Девич начинал сезон в «Рубине», откуда перешёл в «Ростов», подписав контракт на полтора года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 8 матчах РФПЛ (1 в основном составе) и забил 1 гол.

Ближайший официальный матч «Ростов» проведёт 16 февраля, когда в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет против «Спарты». В РФПЛ ростовчане первую игру после паузы в чемпионате проведут 3 марта против «Томи».

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