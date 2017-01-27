«Ростов» заявил Девича под 33-м номером

Девич начинал сезон в «Рубине», откуда перешёл в «Ростов», подписав контракт на полтора года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 8 матчах РФПЛ (1 в основном составе) и забил 1 гол.



Ближайший официальный матч «Ростов» проведёт 16 февраля, когда в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет против «Спарты». В РФПЛ ростовчане первую игру после паузы в чемпионате проведут 3 марта против «Томи».

