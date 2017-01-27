Источник: Каррере действительно интересен Фернандес, но ЦСКА его не продаст
Источник «Чемпионата», близкий к футболисту московского ЦСКА Марио Фернандесу и его представителям, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал слухи о приглашении бразильского защитника в «Спартак».
«Тема перехода в “Спартак” Марио Фернандеса не то что закрыта, она и не открывалась. Марио даже в теории не станет обсуждать переход в “Спартак”, не говоря уже о позиции клуба: ЦСКА никогда не продаст своего лучшего игрока такому принципиальному сопернику. Единственное, что правда во всей этой истории, так это повышенный интерес к Марио со стороны Массимо Карреры», — рассказал источник.
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