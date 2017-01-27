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27 января 2017, 13:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» не намерен обменивать Кришито на футболиста «Интера» Раноккью

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Зенит» не собирается обменивать Доменико Кришито на защитника итальянского «Интера» Андреа Раноккью, футболист не покинет клуб в текущее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Андреа Д’Амико.

По словам агента Кришито Андреа Д'Амико защитник совершенно точно останется в Зените в это трансферное окно. Увеличить
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Во вторник итальянский портал Passioneinter со ссылкой на источник сообщил, что 30-летнего Кришито могут включить в сделку по приобретению Раноккьи.

«Обмен Кришито на Раноккью невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в “Зените” в это трансферное окно», — сказал Д’Амико.

Итальянский защитник выступает за «Зенит» с 2011 года. В сезоне-2016/17 в его активе 20 игр, в которых он забил четыре мяча и выполнил три голевые передачи. В общей сложности в санкт-петербургской команде он сыграл в 173 матчах и забил 13 голов. Контракт игрока с «Зенитом», согласно порталу Transfermarkt, рассчитан до лета 2018 года.

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