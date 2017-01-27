«Зенит» не намерен обменивать Кришито на футболиста «Интера» Раноккью

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Во вторник итальянский портал Passioneinter со ссылкой на источник сообщил, что 30-летнего Кришито могут включить в сделку по приобретению Раноккьи.

«Обмен Кришито на Раноккью невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в “Зените” в это трансферное окно», — сказал Д’Амико.