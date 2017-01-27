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27 января 2017, 13:18 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Защитник «Локомотива» Шишкин проходит медосмотр в ФК «Краснодар»

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в «Краснодаре». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Защитник Локомотива Шишкин проходит медосмотр в ФК Краснодар - Фото Увеличить
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Краснодарский клуб планирует подписать с 29-летним защитником арендное соглашение до конца сезона. Подписи под контрактом должны быть поставлены в ближайшие дни.

Шишкин выступает за «Локомотив» с 2010 года, проведя за команду в различных турнирах 182 матча и забив пять голов. В январе клуб объявил, что защитник не отправится на сборы с командой. Как объяснил ТАСС главный тренер железнодорожников Юрий Семин, он не может предоставить игроку регулярную игровую практику, в которой тот нуждается. Соглашение Шишкина с «Локомотивом» истекает по окончании сезона.

Ранее он играл за московский «Спартак» (2004−2008 гг.) и самарские «Крылья Советов» (2009). В активе Шишкина 13 матчей за сборную России.

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