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27 января 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Матч ТВ» ведёт переговоры по показу контрольных матчей «Спартака»

Продюсер тематических каналов «Матч» Сергей Акулинин рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу возможного показа товарищеских матчей «Спартака», который сейчас проводит предсезонный сбор в ОАЭ.

Продюсер тематических каналов Матч Сергей <span class=error>Акулинин</span> рассказал что в настоящее время ведутся переговоры по поводу возможного показа товарищеских матчей Спартака который сейчас проводит предсезонный сбор в <span class=error>ОАЭ</span>. Увеличить
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«Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей ФК “Спартак” — можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придём к приемлемому для всех решению — сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач — она может меняться очень оперативно», — сказал Акулинин.

28 января красно-белые сыграют первый товарищеский матч в 2017 году с «Жилиной».

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