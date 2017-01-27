«Матч ТВ» ведёт переговоры по показу контрольных матчей «Спартака»
Продюсер тематических каналов «Матч» Сергей Акулинин рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу возможного показа товарищеских матчей «Спартака», который сейчас проводит предсезонный сбор в ОАЭ.
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«Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей ФК “Спартак” — можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придём к приемлемому для всех решению — сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач — она может меняться очень оперативно», — сказал Акулинин.
28 января