«Матч ТВ» ведёт переговоры по показу контрольных матчей «Спартака»

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«Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей ФК “Спартак” — можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придём к приемлемому для всех решению — сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач — она может меняться очень оперативно», — сказал Акулинин.



28 января красно-белые сыграют первый товарищеский матч в 2017 году с «Жилиной».