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27 января 2017, 12:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Федерация футбола Молдавии сообщила о переходе Карпа в «Уфу»

Защитник сборной Молдавии и румынского клуба «Вииторул» Кэтэлин Карп продолжит карьеру в России. 23-летний футболист подписал контракт с «Уфой». Об этом говорится на официальной странице федерации футбола Молдавии в «Инстаграме».

Защитник подписал контракт на три с половиной года. Другие детали сделки неизвестны.

Ранее Кэтэлин Карп играл в составе двух других румынских команд — «Стяуа» и «ЧФР Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо». За сборную Молдавии новичок «Уфы» провёл 11 матчей и забил один гол.

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