Федерация футбола Молдавии сообщила о переходе Карпа в «Уфу»

Fundașul echipei naționale, Cătălin Carp s-a transferat de la Viitorul Constanța la FC Ufa, echipă care evoluează în liga superioară din Rusia. Internaționalul moldovean a semnat un contract cu durata de 3 ani și jumătate. ⚽

A photo posted by FMF (@fmfmoldova) on Jan 27, 2017 at 1:03am PST