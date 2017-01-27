Источник: «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по Маурисио
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Английский «Халл Сити» сделал предложение
санкт-петербургскому «Зениту» по 28-летнему полузащитнику Маурисио. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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«По Маурисио есть вариант с “Халл Сити”, вчера “Зенит” получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января», — рассказал источник.
Он также сообщил, что в случае ухода Маурисио
«Зенит» вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. «Ростов» готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы, — поделился источник.
Маурисио перешел в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека». С тех пор он принял участие в 35 встречах команды и забил четыре гола. В составе сине-бело- голубых он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В июле прошлого года Маурисио заявил, что был бы не прочь получить гражданство РФ.
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