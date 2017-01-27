Новосельцев не полетел с «Зенитом» на второй сбор из-за микротравмы

Сегодня петербургский клуб вылетел на сборы в Испанию. Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков. «Зенит» будет тренироваться в Аликанте с 27 января по 6 февраля и проведёт пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».