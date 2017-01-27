Новосельцев не полетел с «Зенитом» на второй сбор из-за микротравмы
По информации «Чемпионата», защитник «Зенита» Иван Новосельцев не полетел с командой в Испанию на второй сбор
из-за микротравмы и остался на лечение в Санкт-Петербурге. Пока неизвестно, когда Новосельцев начнёт тренироваться в общей группе.
Сегодня петербургский клуб вылетел на сборы в Испанию. Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков. «Зенит» будет тренироваться в Аликанте с 27 января по 6 февраля и проведёт пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».
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