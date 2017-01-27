Иванов покинет «Терек» летом

30-летний хавбек имеет предложения от «Локомотива» и «Трабзонспора». Не исключено, что летом россиянин окажется и в «Спартаке».

Напомним, что Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате и Кубке России 16 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.