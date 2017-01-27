Иванов покинет «Терек» летом
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Терека» Олег Иванов принял решение покинуть клуб по окончании сезона, когда у него истечет контракт.
30-летний хавбек имеет предложения от «Локомотива» и «Трабзонспора». Не исключено, что летом россиянин окажется и в «Спартаке».
Напомним, что Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате и Кубке России 16 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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