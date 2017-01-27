Черчесов: Адаптация Самедова и Джикии в «Спартаке» проходит быстрыми темпами

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32-летний Самедов и 23-летний Джикия перешли в московский клуб в зимнее трансферное окно. Оба футболиста вызывались на матчи национальной команды под руководством Черчесова.

«В “Спартак” перешли два футболиста — Самедов и Джикия, которые были задействованы у меня в сборной. Я их увидел, посмотрел, пообщались пару минут. Думаю, их адаптация проходит быстрыми темпами», — считает Черчесов.

Джикия выступал за «Амкар» с лета 2015 года, в текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и выполнил одну голевую передачу. В конце декабря «Спартак» заключил с футболистом контракт на 4,5 года.