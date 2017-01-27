«Саутгемптон» хочет арендовать Таски

29-летний немецкий игрок обороны готов вылететь в Англию уже в ближайшие выходные, сообщает Daily Mail.

«Саутгемптон» рассматривает Таски на замену Жозе Фонте, который перешел в «Вест Хэм», и Виргилу ван Дейку, выбывшему из-за травмы на три месяца.

Англичане готовы арендовать Таски до конца сезона, то есть до окончания срока действия контракта немца со «Спартаком».

Напомним, Таски полетел с командой на сбор в ОАЭ, но тренируется по индивидуальной программе, продолжая восстанавливаться после травмы колена.