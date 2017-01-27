«Саутгемптон» хочет арендовать Таски
«Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски.
29-летний немецкий игрок обороны готов вылететь в Англию уже в ближайшие выходные, сообщает Daily Mail.
«Саутгемптон» рассматривает Таски на замену Жозе Фонте, который перешел в «Вест Хэм», и Виргилу ван Дейку, выбывшему
Англичане готовы арендовать Таски до конца сезона, то есть до окончания срока действия контракта немца со «Спартаком».
Напомним, Таски полетел с командой на сбор в ОАЭ, но тренируется по индивидуальной программе, продолжая восстанавливаться после травмы колена.
«Саутгемептон» занимает 11-е место в
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