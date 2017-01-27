«Зенит» отправился в Испанию

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Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков:



Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Егор Бабурин, Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Мигел Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло, Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба.



«Зенит» будет тренироваться в Аликанте с 27 января по 6 февраля и проведёт пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».