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27 января 2017, 10:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Арестованное здание футбольного клуба «Томь» оценено в 66 млн рублей

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты оценили арестованное за долги по налогам здание футбольного клуба «Томь» в 65,8 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по региону.

«Произведена оценка административно-бытового корпуса ФК “Томь”. Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65,8 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Приставы приняли результаты оценки. «Для реализации здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок — не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней со дня вынесения постановления. Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке. Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью», — отметили в ведомстве.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.

Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей. Ведомство также обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.

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