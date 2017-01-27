Арестованное здание футбольного клуба «Томь» оценено в 66 млн рублей
ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты оценили арестованное за долги по налогам здание футбольного клуба «Томь» в 65,8 млн рублей, сообщили сегодня в
пресс-службе УФССП по региону.
«Произведена оценка
Приставы приняли результаты оценки. «Для реализации здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок — не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней со дня вынесения постановления. Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке. Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью», — отметили в ведомстве.
«Томь», которая пробилась в
Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.
Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей. Ведомство также обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.
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