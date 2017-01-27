Игроком «Виктории Пльзень» Дюриш являлся с 2010 года, сыграл 211 матчей и забил 51 мяч. В сезоне-2014/15 выступал на правах аренды за «Младу Болеслав».



В сборной Словакии новичок «Оренбурга» дебютировал в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.