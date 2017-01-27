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27 января 2017, 9:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Самюэль Это’О: Футболка «Амкара» — подарок на день рождения

Нападающий «Антальяспора» Самюэль Это'О сообщил, что не переходит в «Амкар». Вчера в официальном твиттере клуба появилась фотография экс-форварда «Реала», «Барселоны» и «Интера» с футболкой пермяков.

Оказалось, что знаменитый футболист встретился с клубом в ресторане турецкого города Анталья, где «Амкар» проводит сборы. Камерунец знаком с наставником пермяков Гаджи Гаджиевым, под руководством которого выступал в «Анжи».

«Это просто подарок на мой день рождения, в марте мне исполнится 36 лет», — написал на своей странице в Instagram Это'О.

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