Самюэль Это’О: Футболка «Амкара» — подарок на день рождения
Нападающий «Антальяспора» Самюэль Это'О сообщил, что не переходит в «Амкар». Вчера в официальном твиттере клуба появилась фотография
экс-форварда «Реала», «Барселоны» и «Интера» с футболкой пермяков.
Оказалось, что знаменитый футболист встретился с клубом в ресторане турецкого города Анталья, где «Амкар» проводит сборы. Камерунец знаком с наставником пермяков Гаджи Гаджиевым, под руководством которого выступал в «Анжи».
«Это просто подарок на мой день рождения, в марте мне исполнится 36 лет», — написал на своей странице в Instagram Это'О.
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