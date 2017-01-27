Дзагоев: Я-то готов к Англии. Она не готова меня забирать!

В редакции «Чемпионата» Алан уже бывал. За рубежом заочно с читателями ещё не общался. На сборе ЦСКА в Кампоаморе мы этот пробел устранили. Несмотря на перенесённую микротравму, Дзагоев пребывал в отличном расположении духа и со свойственным ему чувством юмора ответил на вопросы подписчиков нашей страницы в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не считаю себя звездой»

— Алан, как проходят сборы? Трудно ли после перерыва выдержать те физические нагрузки, которые дают тренеры? (Виктор Жулиано).

— Всё в обычном режиме — каждый год программа плюс-минус одинаковая. Тренировки немного поменялись — стало больше игровых упражнений. Много футбола — 5 на 5, 11 на 11. Вечером — традиционный бег. Нагрузки приличные, но всё на позитиве.



— Игроки тихо ненавидят сеньора Гранеро?

— Подшутить всегда готовы. Но работа есть работа. Это не ему — нам в первую очередь нужно. База на целый год закладывается здесь и сейчас. Все всё понимают.



— Кроссы по пересечённой местности нормально переносите?

— А я за весь первый сбор только два раза бегал — из-за проблем со спиной пропустил ряд тренировок. Но по своему опыту знаю: гольф-поля — это самое тяжёлое, что бывает на сборах.



— Как отнеслись к уходу Слуцкого? (Александр Поченков).

— Мы долгое время провели вместе. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели.



— Различия в подходе тренеров к работе прочувствовали?

— Оба уделяют серьёзное внимание игровым упражнениям. У Слуцкого было много тактики. У Михалыча всё по ходу идёт. Не знаю, будет ли Гончаренко делать отдельные тренировки по тактике, но пока всё понятно. Каждый улавливает, чего хочет тренер.



— Не посещают мысли, что приходится играть в клубе, где лучших продают, новых почти не покупают, а вы — единственная звезда? (Иван Новиков).

— Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось — и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они — звёзды. Муса, Думбия, Вагнер — тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса.

«И “Спартак”, и “Зенит” усилились»

— Как считаете, пришло ли время в ЦСКА омолодить состав? (Дмитрий Маньков).

— Пришло, не пришло — а омоложение идёт. Головина уже можно к этой категории не относить — он давно с нами. Федя Чалов — молодец. Жамалетдинов хорош. Молодёжь есть, главное, чтобы она не останавливалась в развитии.



— Сможет ли ЦСКА стать чемпионом без легионеров? (Дмитрий Маньков).

— В Премьер-Лиге, по-моему, нет ни одной команды без легионеров. Но при этом в ЦСКА российских футболистов больше, чем иностранцев.



— ЦСКА станет в этом году чемпионом? (Алексей Гребенников).

— Не могу сказать точно — впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график — много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.

— Представим, что клуб может приобрести любого игрока мира, но при этом только одного. Кого бы посоветовали руководству? (Александр Усманов).

— Пускай Месси покупают — один будет играть (смеётся). Мы будем давать, а он — забивать!



— Игра какого игрока из РФПЛ (кроме «армейцев») вам импонирует больше всего?

— По этому сезону никто в голову не приходит.



— Как насчёт команды?

— Раньше «Зенит» импонировал, когда играл по схеме 4−3−3. Сейчас у него немножко игра изменилась — уже не совсем то, что было при Адвокате и Спаллетти. Не могу сказать, чтобы сейчас кто-то сильно нравился. Кроме ЦСКА, конечно.

«Не хочется уходить в никуда»

— Алан, когда уже поедете в Европу? Пора показать себя в Англии или Германии! (Сергей Степаненков).

— Да я готов. Только Англия не готова забирать меня. Может, не подхожу по игровой модели или недотягиваю до этого уровня. Второе полугодие 2016-го почти полностью пропустил из-за травм, зато в «золотом» сезоне из 30 матчей провёл 29. К сожалению, футбол невозможен без травм. Ничего, будем работать.



— Есть предложения из Европы? (Алексей Усачев).

— Честно? Нет.



— Но агент работает?

— Работает. Конкретики нет — всё на уровне слухов.



— Какой клуб больше всего нравится в АПЛ? (FC Barcelona).

— «Челси» сейчас хорош со схемой 3−4−3. За эту команду с юношеских лет в Англии болею.



— Состоится ли всё-таки переход в «Эвертон» в январе? (Юнус Гаджимурадов).

— Вряд ли. Когда на столе у Евгения Ленноровича будет лежать предложение, тогда и поговорим.



— Предложение от аутсайдера АПЛ вроде «Кристал Пэлас» рассмотрели бы? (Парвиз Бохиров).

— Нет. Дело не в том, что я гордый. Просто не хочется уходить в никуда. Команда должна за что-то бороться — как минимум за места в Лиге Европы.

— Реален ли отъезд в Европу с понижением зарплаты? (Динияр Шарипов).

— Реален, и я не раз об этом заявлял. Я готов «упасть» в зарплате, но, конечно, не на 50%. Всё-таки у меня семья, дети, а это самая важная часть нашей жизни.



— Говорят, что возможен ваш переход в Дортмунд. Хотели бы этого трансфера? (Kim Hoseok).

— Это было бы интересно. Но, опять-таки, какой смысл фантазировать, если нет конкретной заинтересованности?



— До какого года у вас контракт с ЦСКА и прописана ли в нём сумма отступных? (Нургали Акжигитов).

— Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены. Контракт рассчитан ещё на два с половиной года.



— Возможен ли переход в «Спартак»? (Роман Громов).

— Со всем уважением отношусь к этой команде, но «Спартак» с ЦСКА являются давними противниками. Если не уеду в Европу, то хотел бы всю карьеру провести в ЦСКА.



— Уехали бы в Китай за 30 000 000 в год? (Дмитрий Маньков).

— Задумался бы (смеётся). Деньги большие — за три-четыре года можно обеспечить безбедную жизнь не только детям, но и правнукам. Но я всё же хотел бы ещё чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры.

«В Португалию не верил и не верю»

— Самый памятный матч в вашей жизни? (Евгений Колесников).

— Таких на самом деле много. Матч со сборной Чехии на Евро-2012, например. Такой турнир, два гола — конечно, они до сих пор перед глазами. После ничьей с «Кубанью» эмоции перехлёстывали — ведь я впервые стал чемпионом. Запомнилась встреча с «Манчестер Юнайтед» в Англии (3:3), разгром «Депортиво» — 3:0…



— Как оцениваете готовность сборной к домашнему чемпионату мира? (Максим Лугин).

— Команда омолодилась, есть над чем работать. Но я уверен, что к чемпионату мира подойдём в боеспособном состоянии.



— С Черчесовым вы ещё толком и не работали.

— Одну игру провёл, с Ганой. Остальные пропустил из-за травмы.



— Как относитесь к увеличению количества команд на ЧМ? (Володимир Русаков).

— Мне кажется, формат с 32 командами — идеальный. Смысл в том, чтобы в финальную часть выходили лучшие, самые сильные.



— Ваш фаворит на ЧМ-2018? (Володимир Русаков).

— В футболе всё быстро меняется. Возьмите Азара: его не было, а потом — бах — выстрелил. Так и с фаворитами чемпионата мира — команд пять на этот статус претендует. Французы сейчас в порядке — много хороших игроков….

— Португалия?

— В Португалию не верил и не верю. Да, они чемпионы Европы, да, Криштиану… Но мне эта сборная не нравилась и не будет нравиться. Когда мы с ними играли, там из основных только Роналду, кажется, не было. Вот в матче с французами было ощущение, что это топ-сборная. Небо и земля просто! А у португальцев мы в Краснодаре по делу выиграли — ещё могли забивать не один и не два.



— Какой из строящихся или уже построенных стадионов к чемпионату мира нравится больше всего визуально, в плане архитектурного проекта? (Иветта Королецкая).

— У ЦСКА хороший стадион.



— А из объектов ЧМ-2018?

— В Краснодаре, говорят, сумасшедший стадион, но я там ещё не был.

«Ни разу не жарил шашлык!»