Джефферсон Фарфан готов подписать контракт с «Локомотивом»

По информации портала Larepublica.pe, в ближайшее время футболист пройдет медосмотр в российской столице.

В октябре прошлого года Фарфан покинул клуб «Аль-Джазира» (Абу-Даби). А лучшие годы карьеры Джефферсон провел, играя за голландский ПСВ (2004 — 2008) и немецкий «Шальке 04» (2008 — 2015). В данный момент он является свободным агентом.

На счету игрока 75 матчей и 22 гола в составе сборной Перу.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.