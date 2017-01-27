День в истории. Денису Глушакову — 30!
Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику московского «Спартака» и сборной России по футболу Денису Глушакову.
Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово (Ростовская область).
Начал заниматься футболом в местной ДЮСШ, однако затем при содействии дяди Валерия Глушакова перевелся в Москву, в секцию ЦСКА. В местном футбольном интернате некоторое время проживал в одной комнате с нынешним голкипером «Ростова» Сосланом Джанаевым.
В 1999 — 2005 годах играл за московский клуб «Ника», не сумев закрепиться в основном составе армейцев. Вскоре молодой полузащитник привлек внимание селекционеров «Локомотива». Будучи игроком железнодорожников, Денис впервые был призван в сборную России (в 2011 году).
18 июня 2013 года Глушаков перешел в московский «Спартак», сумма трансфера составила около 8 миллионов долларов. Палата по разрешению споров РФС постановила, что «Локомотив» обязан выплатить «Нике» компенсацию в размере 15% от этой сделки.
21 июля 2016 года Денис Глушаков был выбран капитаном
За сборную России хавбек провел 48 матчей и забил 5 мячей, приняв участие в двух чемпионатах Европы (2012 и 2016 годов), а также ЧМ-2014 в Бразилии.
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