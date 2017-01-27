Поможет ли Слуцкий перейти в «Челси» Фернандесу? Колонка Казакова

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FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ.

Илья КАЗАКОВ.

В четверг стало известно, что в Санкт-Петербург из «Челси» переезжает Бранислав Иванович — и поначалу захотелось вздрогнуть от удивления. Зачем «Зениту» иностранец на позицию, где есть Смольников и Анюков, который всего на два года старше Ивановича? Но потом вспомнилось, что серб уже давно освоился в роли центрального защитника, и после нескольких звонков знатокам рынка стало очевидно: Луческу его берет именно в центр обороны.

Помимо этого один источник рассказал, что Ивановича предлагали не только «Зениту», но и «Спартаку». Но красно-белые раскошеливаться на зарплату в 5 миллионов евро в год не захотели. Если уж Луиза Адриану удалось убедить подписать контракт на ежегодную сумму около 3 миллионов (правда, надо учесть, что 3 миллиона евро в России, как правило, — чистые выплаты игрокам, а в Европе у них половина дохода уйдет на налоги, а бразилец кроме зарплаты должен был получить еще и бонус), то о более высоком гонораре для защитника речи быть не могло. Поскольку в той же Италии найдется немало качественных игроков последней линии, готовых за меньшие деньги перебраться в Россию.

И к тому же «Спартак», как уверяют, еще в конце осени сделал предложение Мариу Фернандесу, чью стоимость авторитетный знаток трансферного рынка Герман Ткаченко оценивает в 15 — 20 миллионов евро. Это если сейчас, за год с небольшим до окончания действия нынешнего контракта бразильца с ЦСКА.

Поверить в то, что «Спартак» готов выложить такие деньги за защитника, сложно. Даже с учетом немалых в последнее время трат красно-белых сумма немаленькая. И есть информация, что «Спартак» от идеи трансфера Фернандеса отказался, несмотря на уважение к игровым качествам армейца.

Но есть и другая, прямо ей противоположная. Согласно которой «Спартак», понимая, что сейчас у ЦСКА существует только два варианта: либо продавать бразильца в зимнее или на худой конец в летнее трансферное окно, либо переподписать с ним контракт (что маловероятно, учитывая запросы агентов игрока), может не спешить и договариваться не с клубом-конкурентом, а с окружением Фернандеса.

Все-таки не надо забывать, что, несмотря на российский паспорт, Мариу бразилец. Сформировавшийся в традициях своей исторической родины, в том числе футбольных и сильно зависящий от своего окружения. В первую очередь от агента Жорже Машаду — очень сильного и достаточно жесткого человека. Готового привести своего игрока в другой российский клуб, согласный платить годовую зарплату около 3,5 миллиона евро.

Но ЦСКА может попытаться продать Фернандеса с финансовой и имиджевой выгодой в сильный западный клуб. Например, в «Челси», об интересе которого к Мариу уже сообщалось.

На прямой вопрос — насколько реален трансфер бразильца в Лондон, четкого ответа, как понимаю, ни у кого нет.

Британская пресса называет Фернандеса среди тех правых защитников, кто может прийти в команду Конте уже в это трансферное окно. Но приоритетным для себя вариантом итальянский тренер считает другого игрока — 23-летнего португальца Семеду из «Бенфики», который оценивается в 35 миллионов фунтов. На втором месте у Конте — вингер «Вест Хэма» Майкл Антонио.

Фернадес при таком раскладе вроде бы как конкурентам проигрывает.

Тем не менее говорить о том, что бразильца в «Челси» не будет, рано. Ведь есть фактор Леонида Слуцкого, после Нового года переехавшего в Лондон.

Во-первых, бывший тренер ЦСКА в полном восторге от своего бывшего подопечного. Он считает, что Фернандес может стать совершенно незаменимым игроком для сегодняшнего «Челси», о чем несколько раз успел сказать первым лицам клуба.

И во-вторых, насколько знаю, Слуцкий уже подготовил для Конте детальнейшее досье на Фернандеса с множеством нюансов и рекомендаций.

Окажется ли это решающим фактором в выборе Конте? Опять-таки неизвестно. Но свою роль может сыграть.

Кроме того, Ткаченко признается, что в беседах с Романом Абрамовичем он озвучивал еще прошлым летом примерно ту же самую позицию по Фернандесу, что и у Слуцкого. И с тех дней свое мнение не изменил.

Известно, что тренеры, особенно итальянские, придерживаются следующей тактики: первым делом надо покупать игроков атакующего плана, чтобы как можно раньше встроить их в команду. А защитников можно брать уже на «флажке» трансферного окна, когда их стоимость падает. Поскольку игрока обороны связать с остальными футболистами проще.

ЦСКА, надо полагать, мечтает продать Фернандеса именно сейчас. И потому что клубу нужны деньги, и потому что эта сделка будет действительно статусной и выгодной.

Тем более что у Машаду хорошие отношения со «Спартаком». Взять игрока сборной России на нормальную по нынешним дням зарплату, да еще и насладиться тем, что смогли утереть нос принципиальному сопернику, — сильная мотивация. Ради которой можно и подождать.

Интересно, конечно, насколько фактор Слуцкого окажется здесь ключевым. Человека, который привык выигрывать у «Спартака».

Пусть это теперь вроде бы и не его война.