Поможет ли Слуцкий перейти в «Челси» Фернандесу? Колонка Казакова
Своя колонка Ильи КАЗАКОВА о будущем защитника ЦСКА.
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FOOTБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ.
Илья КАЗАКОВ.
В четверг стало известно, что в
Помимо этого один источник рассказал, что Ивановича предлагали не только «Зениту», но и «Спартаку». Но
И к тому же «Спартак», как уверяют, еще в конце осени сделал предложение Мариу Фернандесу, чью стоимость авторитетный знаток трансферного рынка Герман Ткаченко оценивает в 15 — 20 миллионов евро. Это если сейчас, за год с небольшим до окончания действия нынешнего контракта бразильца с ЦСКА.
Поверить в то, что «Спартак» готов выложить такие деньги за защитника, сложно. Даже с учетом немалых в последнее время трат
Но есть и другая, прямо ей противоположная. Согласно которой «Спартак», понимая, что сейчас у ЦСКА существует только два варианта: либо продавать бразильца в зимнее или на худой конец в летнее трансферное окно, либо переподписать с ним контракт (что маловероятно, учитывая запросы агентов игрока), может не спешить и договариваться не с
Но ЦСКА может попытаться продать Фернандеса с финансовой и имиджевой выгодой в сильный западный клуб. Например, в «Челси», об интересе которого к Мариу уже сообщалось.
На прямой вопрос — насколько реален трансфер бразильца в Лондон, четкого ответа, как понимаю, ни у кого нет.
Британская пресса называет Фернандеса среди тех правых защитников, кто может прийти в команду Конте уже в это трансферное окно. Но приоритетным для себя вариантом итальянский тренер считает другого игрока — 23-летнего португальца Семеду из «Бенфики», который оценивается в 35 миллионов фунтов. На втором месте у Конте — вингер «Вест Хэма» Майкл Антонио.
Фернадес при таком раскладе вроде бы как конкурентам проигрывает.
Тем не менее говорить о том, что бразильца в «Челси» не будет, рано. Ведь есть фактор Леонида Слуцкого, после Нового года переехавшего в Лондон.
И
Окажется ли это решающим фактором в выборе Конте?
Кроме того, Ткаченко признается, что в беседах с Романом Абрамовичем он озвучивал еще прошлым летом примерно ту же самую позицию по Фернандесу, что и у Слуцкого. И с тех дней свое мнение не изменил.
Известно, что тренеры, особенно итальянские, придерживаются следующей тактики: первым делом надо покупать игроков атакующего плана, чтобы как можно раньше встроить их в команду. А защитников можно брать уже на «флажке» трансферного окна, когда их стоимость падает. Поскольку игрока обороны связать с остальными футболистами проще.
ЦСКА, надо полагать, мечтает продать Фернандеса именно сейчас. И потому что клубу нужны деньги, и потому что эта сделка будет действительно статусной и выгодной.
Тем более что у Машаду хорошие отношения со «Спартаком». Взять игрока сборной России на нормальную по нынешним дням зарплату, да еще и насладиться тем, что смогли утереть нос принципиальному сопернику, — сильная мотивация. Ради которой можно и подождать.
Интересно, конечно, насколько фактор Слуцкого окажется здесь ключевым. Человека, который привык выигрывать у «Спартака».
Пусть это теперь вроде бы и не его война.
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