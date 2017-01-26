«Эйпен» убеждает 19-летнего форварда Оникуру перейти в ЦСКА

«В ситуации с моим трансфером “Эйпен” ведёт себя смешно. Они расстраивают меня и моего агента, действуя только в своих интересах. Они обещали отпустить меня в январе, если получат хорошее предложение. Сейчас есть сразу несколько хороших вариантов, но они хотят, чтобы я перешёл в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Это несправедливо и неприемлемо», — цитирует форварда Аfricanfootball.



В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии форвард из Нигерии сыграл 22 матча, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.