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26 января 2017, 23:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Эйпен» убеждает 19-летнего форварда Оникуру перейти в ЦСКА

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий бельгийского клуба «Эйпен» Анри Оникуру признался, что бельгийский клуб пытается склонить его к переходу в ЦСКА, хотя в декабре 19-летний игрок отказался от варианта с «армейцами».

«В ситуации с моим трансфером “Эйпен” ведёт себя смешно. Они расстраивают меня и моего агента, действуя только в своих интересах. Они обещали отпустить меня в январе, если получат хорошее предложение. Сейчас есть сразу несколько хороших вариантов, но они хотят, чтобы я перешёл в ЦСКА, хотя мне это неинтересно. Это несправедливо и неприемлемо», — цитирует форварда Аfricanfootball.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии форвард из Нигерии сыграл 22 матча, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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