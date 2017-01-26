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26 января 2017, 23:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Это’О: Футболка «Амкара» — это просто подарок на мой день рождения

Форвард «Антальяспора» Самуэль Это’О подтвердил, что не переходит в пермский «Амкар».

«Это просто подарок на мой 36-й день рождения, который будет в марте», — написал игрок на своей странице в «Инстаграме».

Камерунец стал гостем пермской команды, с которой он совместно провёл обед. Футболисты, тренеры и менеджеры «Амкара» тепло поприветствовали Самуэля, ему была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока, хотя несколько зарубежных СМИ поверили в переход Это’О в «Амкар».

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Новости Премьер-лиги

Зарубежные СМИ поверили в переход Это’О в «Амкар»

Зарубежные СМИ поверили в переход Это’О в «Амкар»

Многие зарубежные спортивные СМИ поверили в то, что камерунский форвард Самуэль Это’О перешёл в «Амкар» после того, как пресс-служба клуба опубликовала фотографию с ним, главным тренером пермяков Гаджи Гаджиевым и футболкой команды.
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