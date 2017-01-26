Пять миллионов для Ивановича, Пуцко в помощь Семаку, Семин дает шанс Прудникову

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«СЭ» представляет обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка в четверг.

ИВАНОВИЧ ОСВОБОДИТ ЛОМБЕРТСА.

Еще в среду это было лишь фразой итальянского агента Андреа Д’Амико, а теперь есть конкретика. Бранислав Иванович действительно переходит в «Зенит», который ранее получил отказ от защитника «Интера» Андреа Раноккиа. Редко в последнее время играющий за «Челси» серб, которого в России помнят еще по выступлениям в «Локомотиве», подпишет контракт на 2,5 года. По данным «СЭ», переход будет оформлен в ближайшие дни, а годовая зарплата 32-летнего футболиста составит порядка 5 миллионов евро.

Согласно появившейся позже информации Daily Mail, «Челси» дал Ивановичу добро на ведение переговоров с «Зенитом». Сообщается также, что кроме обозначившего на днях интерес к сербу «Эвертона» Бранислава хотели пригласить «Лестер» и «Вест Хэм», однако предложение из Санкт-Петербурга оказалось более привлекательным практически во всех отношениях.

Приход Ивановича может помочь сменить команду давно собиравшемуся это сделать Николасу Ломбертсу. Естественно, на последние события сразу отреагировал агент бельгийца.

— Ни один клуб не вел официальных переговоров с «Зенитом» о возможном переходе Ломбертса, — заявил Сантуш Верхлуста в интервью ТАСС. — Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в «Зенит», клуб может пересмотреть стоимость Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть команду.

ПУЦКО ОТПРАВИТСЯ ПО МАРШРУТУ КРОТОВА.

«Спартак» может покинуть не имеющий полноценной игровой практики в премьер-лиге защитник Александр Пуцко. В услугах футболиста заинтересована «Уфа», куда в свое время из красно-белой команды уже перешли полузащитник Владимир Зубарев и нападающий Вячеслав Кротов. Плюс, недавно на смотринах побывал голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов. В случае с Пуцко речь идет об аренде, хотя пока руководство башкирского клуба не подтверждает ни эту информацию, ни сообщения о скором подписании молдавского защитника Каталина Карпа.

— Пока без комментариев, — заявил «СЭ» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. — Рано что-то говорить.

НЕ МЕЛЬГАРЕХО, А ПРУДНИКОВ.

А вот информация портала Hoy о желании «Локомотива» приобрести спартаковца Лоренсо Мельгарехо пока не подтверждается. Видимо, исходя из скромной игровой практики парагвайца и его туманных перспектив в «Спартаке», вспомнили историю о том, как железнодорожники в свое время не сумели договориться о переходе южноамериканского нападающего из «Кубани». Так что с «Локо» на сбор отправился другой форвард — расторгший контракт с «Оренбургом» Александр Прудников. Кстати, бывший спартаковец.

— Это хороший русский нападающий, — оценил для «СЭ» перспективы Прудникова наставник «Локомотива» Юрий Семин. — Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.

Также в качестве свободного агента продолжит смотрины в столичном клубе Амир Натхо. Кроме того, тренерский штаб принял решение продлить тестирование французского нападающего Александра Коре, игравшего в Литве под началом бывшего помощника Семина Мариану Баррету.

«РУБИН» СОКРАЩАЕТ ЛЕГИОНЕРОВ, «РОСТОВ» ГОТОВ К УХОДУ НОБОА.

В завершении обзора — кратко о других событиях дня. «Анжи» объявил о расставании с еще одним игроком. 28-летний белорусский полузащитник Иван Маевский продолжит карьеру в Казахстане, где будет выступать за «Астану».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игрок сборной Беларуси Иван Маевский подписал контракт с «Астаной»<a href="https://t.co/GewXnaL6Yh">https://t.co/GewXnaL6Yh</a> <a href="https://t.co/QD6TCrqEzh">pic.twitter.com/QD6TCrqEzh</a></p>— FC Astana (@fca_kz) <a href="https://twitter.com/fca_kz/status/824551582356365312">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Рубин» еще на одну единицу сократил более чем внушительный отряд легионеров. Вслед за вернувшимся в Испанию Самуэлем Гарсией казанцы расстались со шведом Эмилем Бергстремом. 23-летний защитник также на правах аренды будет выступать за швейцарский «Грассхоппер» до окончания сезона-2017/18.

«Оренбург», расставшись с одним из героев сегодняшнего обзора Прудниковым, приобрел игрока сборной Словакии Михала Дюриша. В Россию он едет в ранге трехкратного чемпиона Чехии. Эти титулы завоеваны в составе «Виктории» из Плзеня, за которую 28-летний участник Euro-2016 забил во всех турнирах 54 мяча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">Útočník Michal Ďuriš opouští Viktorii Plzeň a míří do ruského <a href="https://twitter.com/fcorenburg">@fcorenburg</a>. Více: <a href="https://t.co/nbiZvls6ae">https://t.co/nbiZvls6ae</a> <a href="https://t.co/96TZg44RsP">pic.twitter.com/96TZg44RsP</a></p>— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) <a href="https://twitter.com/fcviktorkaplzen/status/824641068218155008">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наконец, в «Ростове» держат в уме возможный уход Кристиана Нобоа, о чем заявил курирующий дела клуба замгубернатора Игорь Гуськов.

-Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник, — подчеркнул Гуськов в интервью «Р-Спорт». — Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены.