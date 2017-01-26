Пять миллионов для Ивановича, Пуцко в помощь Семаку, Семин дает шанс Прудникову
Обзор самых громких трансферных новостей.
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«СЭ» представляет обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка в четверг.
ИВАНОВИЧ ОСВОБОДИТ ЛОМБЕРТСА.
Еще в среду это было лишь фразой итальянского агента Андреа Д’Амико, а теперь есть конкретика. Бранислав Иванович действительно переходит в «Зенит», который ранее получил отказ от защитника «Интера» Андреа Раноккиа. Редко в последнее время играющий за «Челси» серб, которого в России помнят еще по выступлениям в «Локомотиве», подпишет контракт на 2,5 года. По данным «СЭ», переход будет оформлен в ближайшие дни, а годовая зарплата 32-летнего футболиста составит порядка 5 миллионов евро.
Согласно появившейся позже информации Daily Mail, «Челси» дал Ивановичу добро на ведение переговоров с «Зенитом». Сообщается также, что кроме обозначившего на днях интерес к сербу «Эвертона» Бранислава хотели пригласить «Лестер» и «Вест Хэм», однако предложение из
Приход Ивановича может помочь сменить команду давно собиравшемуся это сделать Николасу Ломбертсу. Естественно, на последние события сразу отреагировал агент бельгийца.
— Ни один клуб не вел официальных переговоров с «Зенитом» о возможном переходе Ломбертса, — заявил Сантуш Верхлуста в интервью ТАСС. — Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в «Зенит», клуб может пересмотреть стоимость Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть команду.
ПУЦКО ОТПРАВИТСЯ ПО МАРШРУТУ КРОТОВА.
«Спартак» может покинуть не имеющий полноценной игровой практики в
— Пока без комментариев, — заявил «СЭ» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. — Рано
НЕ МЕЛЬГАРЕХО, А ПРУДНИКОВ.
А вот информация портала Hoy о желании «Локомотива» приобрести спартаковца Лоренсо Мельгарехо пока не подтверждается. Видимо, исходя из скромной игровой практики парагвайца и его туманных перспектив в «Спартаке», вспомнили историю о том, как железнодорожники в свое время не сумели договориться о переходе южноамериканского нападающего из «Кубани». Так что с «Локо» на сбор отправился другой форвард — расторгший контракт с «Оренбургом» Александр Прудников. Кстати, бывший спартаковец.
— Это хороший русский нападающий, — оценил для «СЭ» перспективы Прудникова наставник «Локомотива» Юрий Семин. — Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра.
Также в качестве свободного агента продолжит смотрины в столичном клубе Амир Натхо. Кроме того, тренерский штаб принял решение продлить тестирование французского нападающего Александра Коре, игравшего в Литве под началом бывшего помощника Семина Мариану Баррету.
«РУБИН» СОКРАЩАЕТ ЛЕГИОНЕРОВ, «РОСТОВ» ГОТОВ К УХОДУ НОБОА.
В завершении обзора — кратко о других событиях дня. «Анжи» объявил о расставании с еще одним игроком. 28-летний белорусский полузащитник Иван Маевский продолжит карьеру в Казахстане, где будет выступать за «Астану».
«Рубин» еще на одну единицу сократил более чем внушительный отряд легионеров. Вслед за вернувшимся в Испанию Самуэлем Гарсией казанцы расстались со шведом Эмилем Бергстремом. 23-летний защитник также на правах аренды будет выступать за швейцарский «Грассхоппер» до окончания сезона-2017/18.
«Оренбург», расставшись с одним из героев сегодняшнего обзора Прудниковым, приобрел игрока сборной Словакии Михала Дюриша. В Россию он едет в ранге трехкратного чемпиона Чехии. Эти титулы завоеваны в составе «Виктории» из Плзеня, за которую 28-летний участник Euro-2016 забил во всех турнирах 54 мяча.
Наконец, в «Ростове» держат в уме возможный уход Кристиана Нобоа, о чем заявил курирующий дела клуба замгубернатора Игорь Гуськов.
-Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник, — подчеркнул Гуськов в интервью «Р-Спорт». — Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены.
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