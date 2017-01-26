Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28567821/
26 января 2017, 23:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Кристал Пэлас», «Легия», «Бурсаспор» и АЕК хотят приобрести у «Анжи» Обертана

Обновлено: 26 января, 23:59
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан может покинуть клуб этой зимой.

На футболиста претендует «Легия», «Бурсаспор», греческий АЕК и «Кристал Пэлас», утверждает France football.

При этом источник отмечает, что ни один из этих клубов на данный момент не близок к приобретению Обертана. Эти команды проявляют интерес к игроку, но ещё не вступали в активную фазу переговоров.

27-летний французский хавбек перешёл в «Анжи» в августе этого года, подписав двухлетний контракт. До перехода в «Анжи» Обертан выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Лорьян» и «Бордо».

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России