«Кристал Пэлас», «Легия», «Бурсаспор» и АЕК хотят приобрести у «Анжи» Обертана
Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан может покинуть клуб этой зимой.
На футболиста претендует «Легия», «Бурсаспор», греческий АЕК и «Кристал Пэлас», утверждает France football.
При этом источник отмечает, что ни один из этих клубов на данный момент не близок к приобретению Обертана. Эти команды проявляют интерес к игроку, но ещё не вступали в активную фазу переговоров.
27-летний французский хавбек перешёл в «Анжи» в августе этого года, подписав двухлетний контракт. До перехода в «Анжи» Обертан выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Лорьян» и «Бордо».
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