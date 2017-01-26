«Кристал Пэлас», «Легия», «Бурсаспор» и АЕК хотят приобрести у «Анжи» Обертана

На футболиста претендует «Легия», «Бурсаспор», греческий АЕК и «Кристал Пэлас», утверждает France football.



При этом источник отмечает, что ни один из этих клубов на данный момент не близок к приобретению Обертана. Эти команды проявляют интерес к игроку, но ещё не вступали в активную фазу переговоров.



27-летний французский хавбек перешёл в «Анжи» в августе этого года, подписав двухлетний контракт. До перехода в «Анжи» Обертан выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Лорьян» и «Бордо».