Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец

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— Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец. Они думают, что это два имени: Дзю Ба. Вполне по-китайски звучит, — цитирует Уткина «Спорт FM».

Ранее стало известно, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы. Это стало возможным после того, как китайской команде отказал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич.