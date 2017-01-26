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26 января 2017, 22:49 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Комментатор Василий Уткин порассуждал на тему того, зачем китайским клубам нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Комментатор Василий <span class=error>Уткин</span> порассуждал на тему того зачем китайским клубам нападающий Зенита Артем <span class=error>Дзюба</span>. Увеличить
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— Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец. Они думают, что это два имени: Дзю Ба. Вполне по-китайски звучит, — цитирует Уткина «Спорт FM».

Ранее стало известно, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы. Это стало возможным после того, как китайской команде отказал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич.

За «Зенит» нападающий выступает с 2015 года. В 64 матчах за питерский клуб, он забил 31 гол. В составе сине-бело-голубых Дзюба выиграл Кубок и Суперкубок России, а также серебряные медали чемпионата страны.

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