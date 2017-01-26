Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец
Комментатор Василий Уткин порассуждал на тему того, зачем китайским клубам нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
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Видимо, что-то случилось...
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— Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец. Они думают, что это два имени: Дзю Ба. Вполне
Ранее стало известно, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы. Это стало возможным после того, как китайской команде отказал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич.
За «Зенит» нападающий выступает с 2015 года. В 64 матчах за питерский клуб, он забил 31 гол. В составе
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