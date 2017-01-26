Тарасов вернулся в общую группу на сборе «Локомотива» в Испании

Примечательным событием стало участие в тренировке полузащитника Дмитрия Тарасова. Спустя четыре месяца и 10 дней после проведения операции на колене 29-летний футболист начал работать в общей группе.



«В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошёл обследование в римской клинике “Вилла Стюарт”. Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей “Локомотива”. Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора», — говорится на официальном сайте «Локомотива».