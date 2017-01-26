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26 января 2017, 21:42 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Голубев: «Ростов-Арену» отдадим «Ростову», но существуют определенные процедурные моменты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев гарантировал, что стадион чемпионата мира-2018 после завершения турнира будет передан «Ростову». Ранее стало известно, что «Ростов-Арена» будет сдана почти на два месяца раньше срока — 1 ноября 2017 года вместо 25 декабря.

— Конечно, «Ростову» стадион отдадим. Но существуют определенные процедурные моменты. А дальше наша задача — органично вписать стадион в нашу жизнь и сделать его базой для «Ростова».

По словам губернатора, задача команды на текущий сезон — остаться в первой пятерке.

— В марте состоится собрание акционеров, на котором будет утверждена структура клуба.

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