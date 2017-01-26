Василий Голубев: «Ростов-Арену» отдадим «Ростову», но существуют определенные процедурные моменты

— Конечно, «Ростову» стадион отдадим. Но существуют определенные процедурные моменты. А дальше наша задача — органично вписать стадион в нашу жизнь и сделать его базой для «Ростова».

По словам губернатора, задача команды на текущий сезон — остаться в первой пятерке.

— В марте состоится собрание акционеров, на котором будет утверждена структура клуба.