Нападающий «Виктории Пльзень» Дюриш продолжит карьеру в «Оренбурге»

Финансовые условия трансфера не разглашаются, но, по словам генерального директора «Виктории Пльзень» Адольфа Садека, предложение было интересным для игрока и для клуба.



«В “Виктории” я провёл прекрасные годы, которые никогда не забуду. Хотел бы поблагодарить всех в Клубе. Теперь меня ожидает новый вызов», — заявил форвард.

Игроком «Виктории Пльзень» Дюриш являлся с 2010 года, сыграл 211 матчей и забил 51 мяч. В сезоне-2014/15 выступал на правах аренды за «Младу Болеслав».



В сборной Словакии новичок «Оренбурга» дебютировал в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.