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26 января 2017, 21:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Виктории Пльзень» Дюриш продолжит карьеру в «Оренбурге»

Обновлено: 22:49
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

28-летний словацкий нападающий Михал Дюриш покидает «Викторию Пльзень» и продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщается на официальном сайте чешского клуба.

Финансовые условия трансфера не разглашаются, но, по словам генерального директора «Виктории Пльзень» Адольфа Садека, предложение было интересным для игрока и для клуба.

«В “Виктории” я провёл прекрасные годы, которые никогда не забуду. Хотел бы поблагодарить всех в Клубе. Теперь меня ожидает новый вызов», — заявил форвард.

Игроком «Виктории Пльзень» Дюриш являлся с 2010 года, сыграл 211 матчей и забил 51 мяч. В сезоне-2014/15 выступал на правах аренды за «Младу Болеслав».

В сборной Словакии новичок «Оренбурга» дебютировал в 2012 году, провёл 34 матча и забил четыре мяча.

Виктория Пл
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