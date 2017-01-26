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26 января 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Перуанский нападающий Фарфан может перейти в «Локомотив»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

По информации «Чемпионата», московский «Локомотив» планирует подписать перуанского нападающего Джеферсона Фарфана.

Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь о контракте сроком на один год.

Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.

В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004−2008) и «Шальке» (2008−2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.

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