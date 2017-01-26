Перуанский нападающий Фарфан может перейти в «Локомотив»

Переговоры с 32-летним игроком, который является свободным агентом, уже идут. Речь о контракте сроком на один год.



Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.

В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004−2008) и «Шальке» (2008−2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.