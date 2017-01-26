ЦСКА и «Краснодар» проявляли интерес к Халиловичу

ЦСКА хотел бесплатно арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа. Московский клуб сегодня запросил документы Халиловича, но к тому моменту хорват уже достиг договорённости о переходе в «Лас-Пальмас». Официально о переходе полузащитника в испанский клуб будет объявлено в ближайшее время.



До перехода в «Гамбург» Халилович являлся игроком «Барселоны», в составе которой он принял участие лишь в одном матче. За «Гамбург» он в общей сложности сыграл семь матчей и забил один гол. В активе Халиловича девять игр за сборную Хорватии.