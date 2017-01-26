Браниславные были времена. Как Иванович играл за «Локо»

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«СЭ» вспоминает, как из очередного неизвестного легионера серб стремительно превращался в звезду, на которую щедро потратился «Челси».

«Локо» купил сербского защитника. Вот под таким неброским и обезличенным заголовком 11 лет назад на сайте «СЭ» вышла заметочка со следующим текстом: «Сегодня 4-летний контракт с “Локомотивом” подписал защитник Бранислав Иванович (188 см, 79 кг), которому 22 февраля исполнится 22 года. Последние три сезона игрок, в послужном списке которого один матч за сборную Сербии и Черногории, а также титул вице-чемпиона Европы-2004 для молодежных команд, выступал за белградский ОФК».

Той зимой тренером «Локо» стал Славолюб Муслин. Железнодорожники провели массовую закупку, ведь они перестраивались после первого расставания с Юрием Семиным. Иванович обошелся клубу в миллион евро, и этот трансфер остался в тени прочих: по три миллиона «Локо» выложил за Амра Заки и Эмира Спахича, два с половиной — за Гарри О'Коннора, по два — за Элдина Якуповича и Марьяна Хада, еще миллион — за Драмана Траоре.

Где сейчас все эти персонажи? Кого из них вспоминают в России добрым словом? И вспоминают ли вообще?.. А Иванович — визитная карточка премьер-лиги. «У нас играл ОН!» — гордо может сказать отечественный болельщик в беседе с иностранным коллегой. Видич, Халк, Это'О… При желании можете этот список продолжить, включив условного Красича или Виллиана, но очевидно, что всемирно известных футболистов, потоптавших российские газоны, не так уж много. Так вот Иванович в этом перечне — чуть ли не номер один.

71 матч в форме «Локомотива». Их них 54 в чемпионате страны, 9 в Кубке, еще 6 — в еврокубках. 7 голов. За этими цифрами — два года прогресса и первоклассного профессионализма, который был виден даже сквозь плотный туман красно-зеленых передгяг того времени и разговоры о пределах человеческой мерзости.

В середине «нулевых» «Локомотив» был сплетен из интриг и подковерных игрищ. Болельщики до сих пор с болью вспоминают день, когда в разгар чемпионской гонки руководство уволило Муслина. Да, повод был — вылет из кубка УЕФА от полупрофессионального бельгийского «Зюльте-Варегема». Но в чемпионате команда выдала перед этим серию из 17 матчей без поражений, начало которой положил как раз Иванович.

«Локо» жутко стартовал в том сезоне, проиграл дома «Крыльям» и нальчикскому «Спартаку», привез ничью из Владивостока, уступил в лиге и в Кубке «Спартаку» московскому. Муслина должны были уволить уже тогда, но в дерби с ЦСКА в 5-м туре защитник спас тренера-земляка, вколотив мяч в сетку ворот Акинфеева на последних минутах — «Локо» победил 3:2.

Иванович прибавлял на глазах. Быстро выучил русский, что для любого серба в принципе не великое достижение, и тем не менее. Его покупали как центрального защитника, но использовали чаще на фланге, и скоростные забеги серба по краю с попутным обыгрышем нескольких соперников стали фирменным приемом, от которого трибуны приходили в восторг.

На следующий год, в 2007-м «Локо» стал в чемпионате только седьмым, пропустив чуть ли не больше всех в лиге, но это не смутило РФС, который признал серба лучшим правым защитником сезона. И это не насторожило «Челси», который заплатил за Ивановича 12 миллионов евро. В дальнейшем лондонцы точно не пожалели.

В тот год «Локо», вопреки кризису, выиграл Кубок России. Тренировал команду Анатолий Бышовец, и пару лет назад в интервью «СЭ» он вспоминал:

— За свою карьеру я видел мало игроков, которые бы так стремительно прогрессировали. С Ивановичем работалось очень легко. Он нравственный человек, и его можно причислить к тем иностранцам, которые вызывают симпатию.

Тот Кубок — единственный трофей Ивановича в России. Пока единственный?