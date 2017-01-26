Браниславные были времена. Как Иванович играл за «Локо»
Он выступал в России давно и относительно недолго: в январе 2006-го «Локомотив» привез его из Сербии, а уже в начале 2008-го продал в Англию. Но за два сезона Иванович оставил в
премьер-лиге ослепительно яркий след.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«СЭ» вспоминает, как из очередного неизвестного легионера серб стремительно превращался в звезду, на которую щедро потратился «Челси».
«Локо» купил сербского защитника. Вот под таким неброским и обезличенным заголовком 11 лет назад на сайте «СЭ» вышла заметочка со следующим текстом: «Сегодня 4-летний контракт с “Локомотивом” подписал защитник Бранислав Иванович (188 см, 79 кг), которому 22 февраля исполнится 22 года. Последние три сезона игрок, в послужном списке которого один матч за сборную Сербии и Черногории, а также титул
Той зимой тренером «Локо» стал Славолюб Муслин. Железнодорожники провели массовую закупку, ведь они перестраивались после первого расставания с Юрием Семиным. Иванович обошелся клубу в миллион евро, и этот трансфер остался в тени прочих: по три миллиона «Локо» выложил за Амра Заки и Эмира Спахича, два с половиной — за Гарри О'Коннора, по два — за Элдина Якуповича и Марьяна Хада, еще миллион — за Драмана Траоре.
Где сейчас все эти персонажи? Кого из них вспоминают в России добрым словом? И вспоминают ли вообще?.. А Иванович — визитная карточка
71 матч в форме «Локомотива». Их них 54 в чемпионате страны, 9 в Кубке, еще 6 — в еврокубках. 7 голов. За этими цифрами — два года прогресса и первоклассного профессионализма, который был виден даже сквозь плотный туман
В середине «нулевых» «Локомотив» был сплетен из интриг и подковерных игрищ. Болельщики до сих пор с болью вспоминают день, когда в разгар чемпионской гонки руководство уволило Муслина. Да, повод был — вылет из кубка УЕФА от полупрофессионального бельгийского «Зюльте-Варегема». Но в чемпионате команда выдала перед этим серию из 17 матчей без поражений, начало которой положил как раз Иванович.
«Локо» жутко стартовал в том сезоне, проиграл дома «Крыльям» и нальчикскому «Спартаку», привез ничью из Владивостока, уступил в лиге и в Кубке «Спартаку» московскому. Муслина должны были уволить уже тогда, но в дерби с ЦСКА в 5-м туре защитник спас
Иванович прибавлял на глазах. Быстро выучил русский, что для любого серба в принципе не великое достижение, и тем не менее. Его покупали как центрального защитника, но использовали чаще на фланге, и скоростные забеги серба по краю с попутным обыгрышем нескольких соперников стали фирменным приемом, от которого трибуны приходили в восторг.
На следующий год, в 2007-м «Локо» стал в чемпионате только седьмым, пропустив чуть ли не больше всех в лиге, но это не смутило РФС, который признал серба лучшим правым защитником сезона. И это не насторожило «Челси», который заплатил за Ивановича 12 миллионов евро. В дальнейшем лондонцы точно не пожалели.
В тот год «Локо», вопреки кризису, выиграл Кубок России. Тренировал команду Анатолий Бышовец, и пару лет назад в интервью «СЭ» он вспоминал:
— За свою карьеру я видел мало игроков, которые бы так стремительно прогрессировали. С Ивановичем работалось очень легко. Он нравственный человек, и его можно причислить к тем иностранцам, которые вызывают симпатию.
Тот Кубок — единственный трофей Ивановича в России. Пока единственный?
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