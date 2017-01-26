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26 января 2017, 20:02 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Поехавший на сбор с «Локомотивом» форвард Прудников покинул ФК «Оренбург»

Обновлено: 21:11
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Александром Прудниковым, который ранее отправился на подготовительный сбор с московским «Локомотивом».

«Локомотив» отправился на второй тренировочный сбор в Испанию в четверг. Тренерский штаб команды во главе с Юрием Семиным вызвал на сбор 32 игрока, в том числе 27-летнего Прудникова, который в текущем сезоне провел 4 матча в составе «Оренбурга».

«ФК “Оренбург” по взаимному соглашению сторон покидает нападающий Александр Прудников. Желаем Александру успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Прудников перешел в «Оренбург» летом 2016 года на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с пермским «Амкаром». Ранее форвард также выступал за московские клубы «Спартак» и «Динамо», казанский «Рубин», пражскую «Спарту», грозненский «Терек», махачкалинский «Анжи», томскую «Томь», краснодарскую «Кубань» и владикавказскую «Аланию».

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