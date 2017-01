Зарубежные СМИ поверили в переход Это’О в «Амкар»

Российская команда в рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ проводит свой сбор в Турции, где Это’О выступает за местный клуб «Антальяспор». Именно там и встретились известный футболист и наставник «Амкара», которые знакомы друг с другом по работе в махачкалинском «Анжи» и которых, как сообщает пресс-служба пермяков, связывают тёплые дружеские отношения.



Камерунец стал гостем команды, с которой он совместно провёл обед. Футболисты, тренеры и менеджеры «Амкара» тепло поприветствовали Самуэля, ему была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока.

Тем не менее британское издание Daily Mail уже сообщило своим читателям о возвращении игрока в РФПЛ и даже уточнило, что Это’О поставил подпись под краткосрочным соглашением. Другое английское издание The Sun отметило, что в последние годы футболист уже привык позировать с футболкой нового клуба в руках. Утвердительно о возвращении Это’О в РФПЛ сообщило и популярное португальское издание Record. Ещё дальше пошло бразильское издание Zero Hora, которому даже стали известны точные сроки действия контракта игрока — до лета 2018 года.