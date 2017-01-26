Зарубежные СМИ поверили в переход Это’О в «Амкар»

Российская команда в рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ проводит свой сбор в Турции, где Это’О выступает за местный клуб «Антальяспор». Именно там и встретились известный футболист и наставник «Амкара», которые знакомы друг с другом по работе в махачкалинском «Анжи» и которых, как сообщает пресс-служба пермяков, связывают тёплые дружеские отношения.



Камерунец стал гостем команды, с которой он совместно провёл обед. Футболисты, тренеры и менеджеры «Амкара» тепло поприветствовали Самуэля, ему была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока.

Тем не менее британское издание Daily Mail уже сообщило своим читателям о возвращении игрока в РФПЛ и даже уточнило, что Это’О поставил подпись под краткосрочным соглашением. Другое английское издание The Sun отметило, что в последние годы футболист уже привык позировать с футболкой нового клуба в руках. Утвердительно о возвращении Это’О в РФПЛ сообщило и популярное португальское издание Record. Ещё дальше пошло бразильское издание Zero Hora, которому даже стали известны точные сроки действия контракта игрока — до лета 2018 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C?src=hash">#АмкарПермь</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0?src=hash">#ГордостьУрала</a> <a href="https://t.co/4wHSszKDVM">pic.twitter.com/4wHSszKDVM</a></p>— FC Amkar (@fc_amkar) <a href="https://twitter.com/fc_amkar/status/824583628072112129">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>