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26 января 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зарубежные СМИ поверили в переход Это’О в «Амкар»

Многие зарубежные спортивные СМИ поверили в то, что камерунский форвард Самуэль Это’О перешёл в «Амкар» после того, как пресс-служба клуба опубликовала фотографию с ним, главным тренером пермяков Гаджи Гаджиевым и футболкой команды.

Многие зарубежные спортивные СМИ поверили в то что камерунский форвард <span class=error>Самуэль</span> Это'О перешёл в <span class=error>Амкар</span> после того как <nobr>пресс-служба</nobr> клуба опубликовала <span class=stop>фото</span><span class=error>графию</span> с ним главным тренером пермяков <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиевым</span> и футболкой команды. Увеличить
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Российская команда в рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ проводит свой сбор в Турции, где Это’О выступает за местный клуб «Антальяспор». Именно там и встретились известный футболист и наставник «Амкара», которые знакомы друг с другом по работе в махачкалинском «Анжи» и которых, как сообщает пресс-служба пермяков, связывают тёплые дружеские отношения.

Камерунец стал гостем команды, с которой он совместно провёл обед. Футболисты, тренеры и менеджеры «Амкара» тепло поприветствовали Самуэля, ему была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока.
Тем не менее британское издание Daily Mail уже сообщило своим читателям о возвращении игрока в РФПЛ и даже уточнило, что Это’О поставил подпись под краткосрочным соглашением. Другое английское издание The Sun отметило, что в последние годы футболист уже привык позировать с футболкой нового клуба в руках. Утвердительно о возвращении Это’О в РФПЛ сообщило и популярное португальское издание Record. Ещё дальше пошло бразильское издание Zero Hora, которому даже стали известны точные сроки действия контракта игрока — до лета 2018 года.

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