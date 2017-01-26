Футболист «Спартака» Таски впервые провел тренировку на поле после травмы колена

Таски получил частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава 5 декабря в матче чемпионата России с казанским «Рубином».

Спартаковцы продолжают подготовку в весенней чести чемпионата страны на сборе в Абу-Даби. В четверг тренировку «красно-белых» посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Таски тренировался отдельно, занимаясь беговыми упражнениями. Сообщается, что это первое появление игрока на поле после травмы.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Таски продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре» и присоединится к команде на сборе в Анталье.

«Спартак» после 17 туров набрал 40 очков и лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов идущий вторым петербургский «Зенит».