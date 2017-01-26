Футболист «Спартака» Таски впервые провел тренировку на поле после травмы колена
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Защитник московского «Спартака» Сердар Таски впервые провел тренировку на поле после травмы колена, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
Таски получил частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава 5 декабря в матче чемпионата России с казанским «Рубином».
Спартаковцы продолжают подготовку в весенней чести чемпионата страны на сборе в
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Таски продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре» и присоединится к команде на сборе в Анталье.
«Спартак» после 17 туров набрал 40 очков и лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов идущий вторым петербургский «Зенит».
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