Семин вызвал на 2-й сбор «Локомотива» 32 игрока, включая Амира Натхо и Прудникова
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Полузащитник Амир Натхо и форварды Александр Коре и Александр Прудников получили приглашения на сборы московского «Локомотива» в Испании, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Всего тренерский штаб во главе с Юрием Семиным пригласил на вторые сборы 32 игрока. Среди них приглашенные на просмотр и игроки молодежного состава. Натхо и Коре ранее прошли первый сбор с железнодорожниками.
Полностью список игроков на сборах выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.
Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо.
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Александр Коре, Александр Прудников.
Второй
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter