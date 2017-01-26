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26 января 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Семин вызвал на 2-й сбор «Локомотива» 32 игрока, включая Амира Натхо и Прудникова

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Полузащитник Амир Натхо и форварды Александр Коре и Александр Прудников получили приглашения на сборы московского «Локомотива» в Испании, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Всего тренерский штаб во главе с Юрием Семиным пригласил на вторые сборы 32 игрока. Среди них приглашенные на просмотр и игроки молодежного состава. Натхо и Коре ранее прошли первый сбор с железнодорожниками.

Полностью список игроков на сборах выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Александр Коре, Александр Прудников.

Второй учебно-тренировочный сбор железнодорожников пройдет с 26 января по 7 февраля в испанской Малаге. «Локомотив» в рамках сборов проведет пять контрольных матчей.

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