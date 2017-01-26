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26 января 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Акинфеев присоединился к команде на втором сборе в Испании

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к партнерам по команде на втором сборе армейцев в испанском Кампоаморе, сообщается в официальном микроблоге «красно-синих» в Twitter.

Акинфеев, проходивший в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава, пропустил первый сбор команды в испанском Кампоаморе, который завершился в воскресенье. Утром в четверг футболисты ЦСКА вылетели из Москвы в испанский Аликанте, откуда вновь отправились в Кампоамор, где к команде присоединился Акинфеев.

Второй сбор ЦСКА в Кампоаморе продлится до 7 февраля.

После осенней части чемпионата России сезона-2016/17 ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 32 очка после 17 матчей.

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