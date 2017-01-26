Акинфеев присоединился к команде на втором сборе в Испании

Акинфеев, проходивший в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава, пропустил первый сбор команды в испанском Кампоаморе, который завершился в воскресенье. Утром в четверг футболисты ЦСКА вылетели из Москвы в испанский Аликанте, откуда вновь отправились в Кампоамор, где к команде присоединился Акинфеев.

Второй сбор ЦСКА в Кампоаморе продлится до 7 февраля.