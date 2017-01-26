«Рубин» обыграл софийский ЦСКА на сборе в Испании, уступая по ходу матча 0:2
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» добились волевой победы над софийским ЦСКА в товарищеском матче на сборах в Испании.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась победой казанцев со счетом 4:2. На голы Станислава Манолева (24-я минута) и Руи Педро (32) «Рубин» ответил мячами Жонатаса (34), Магомеда Оздоева (41), Ильзата Ахметова (71) и Мийо Цакташа (88).
Матчем против ЦСКА завершилась программа первого тренировочного сбора казанской команды.
После 17 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РФПЛ.
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