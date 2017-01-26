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26 января 2017, 17:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» обыграл софийский ЦСКА на сборе в Испании, уступая по ходу матча 0:2

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» добились волевой победы над софийским ЦСКА в товарищеском матче на сборах в Испании.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась победой казанцев со счетом 4:2. На голы Станислава Манолева (24-я минута) и Руи Педро (32) «Рубин» ответил мячами Жонатаса (34), Магомеда Оздоева (41), Ильзата Ахметова (71) и Мийо Цакташа (88).

Матчем против ЦСКА завершилась программа первого тренировочного сбора казанской команды.

После 17 туров «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Рубин
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Агент: ФИФА приняла правильное решение по «делу Азмуна»

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) приняла правильное решение, отклонив требования казанского «Рубина» в деле о переходе иранского игрока Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Мехди Хедектали.
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