Братец Иванович. Зачем «Зениту» защитник «Челси»?

Сделка должна быть официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за «Локомотив», подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист провел 13 матчей, причем семь раз выходил на замену.



Напомним, что еще одним кандидатом на усиление обороны сине-бело-голубых был Андреа Раноккиа из «Интера», и для миланской команды вариант продажи игрока петербуржцам выглядел приоритетным. Однако сам защитник не захотел уезжать из Италии — судя по всему, он окажется в аренде в «Болонье». «Зенит» — в числе богатейших клубов Европы.

Объективно говоря, сегодняшний «Зенит», явно не изобилующий мастерами международного класса, способен усилить любой игрок «Челси», даже из запасных. Иванович у «синих», кстати, несмотря на вице-капитанский статус, с недавних пор как раз сел на лавку. В начале сезона серб стабильно выступал в основе на привычном правом фланге, но после неудачных встреч против «Ливерпуля» и «Арсенала» Конте отправил Бранислава в резерв и одновременно перестроил систему обороны: теперь лондонцы выходят не с четырьмя защитниками, а с тремя центральными и двумя бровочниками. Ровно с этого момента «Челси» начал побеждать в чемпионате Англии — и больше ни разу Иванович с первых минут не появлялся. Впрочем, из уважения к заслугам и ради поддержания игровых кондиций тренер периодически выпускает его в концовках. Это вовсе не значит, что балканец стал играть значительно слабее или хуже, чем в «золотые» годы — он просто уступает в конкуренции и не вписывается в новую схему.

С последней ремаркой вообще-то можно поспорить. На финише прошлого сезона Гус Хиддинк несколько раз использовал Ивановича на месте центрального защитника (правда, в традиционной расстановке), а в сборной Сербии Славолюб Муслин и Сергей Гуренко стабильно практикуют 3−5−2 — и там экс-железнодорожник незаменим, причем может расположиться и в середине тройки, и справа в зависимости от кадровой ситуации и задачи на матч. Но в национальной команде нет ни Аспиликуэты, ни Кэйхилла, ни тем более Давида Луиза. В «Челси» же они по-тихому оттеснили Бранислава на лавочку. Проще говоря, если надо, серб выйдет и в трио, просто Конте не склонен менять победный состав.

А раз так, Иванович, не привыкший полировать штанами мебель, начал посматривать в сторону двери — играть-то хочется! Быстро возник вариант с Китаем — он сейчас у многих появляется, и, как правило, быстро. Но для защитника 32 года — еще не возраст, и вполне естественно, что Иванович противится досрочному списанию с корабля большого футбола и не спешит на азиатский клондайк обеспечивать старость еще не родившихся внуков. Лигу чемпионов второй раз ему, наверное, уже не выиграть, но попытать счастья в борьбе за титул скромнее сил вполне достаточно. Тут как раз возник «Зенит», которому позарез нужен классный защитник.

Ответ на вопрос, зачем сине-бело-голубым Иванович, в принципе, уже дан: серб адаптирован и к действиям в центре обороны, что для петербуржцев актуальнее всего, и кардинально укрепит правый край, где одинаково нестабильны ветеран Анюков и потерявший себя Смольников, и с российскими реалиями прекрасно знаком. В Москве у него с локомотивских времен наверняка осталось немало друзей и близких, да и в Петербурге таковые найдутся. А возможность завоевать чемпионское золото и дотянуться до победы в Лиге Европы — идеальные стимуляторы вдохновения.