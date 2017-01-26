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В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщило, что 32-летний Иванович продолжит карьеру в «Зените». По их информации, сделка будет оформлена в ближайшие дни, контракт с игроков будет рассчитан на 2,5 года, а заработная плата защитника составит €5 млн.

«Ни один клуб не вел официальных переговоров с “Зенитом” о возможном переходе Ломбертса. Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в “Зенит”, то клуб может пересмотреть стоимость на Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть. Но здесь санкт-петербургская команда является боссом, и только им принимать итоговое решение», — сказал Верхлуст.

«Много клубов интересуются Ломбертсом, но они просили не называть себя. До конца трансферного окна в Европе еще четыре дня, поэтому все может случиться», — добавил он.

Этой зимой в СМИ появилась информация, что 31-летнего игрока хотят заполучить бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент игрока сообщил ТАСС, санкт- петербургский клуб просит за Ломбертса «очень большие деньги» и пока не идет на уступки по трансферной стоимости.