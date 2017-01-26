Агент: Переход Ивановича в «Зенит» — хорошая возможность для Ломбертса покинуть команду
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Возможный переход футболиста лондонского «Челси» Бранислава Ивановича в
санкт-петербургский «Зенит» — это хорошая возможность для Николаса Ломберста покинуть российскую команду. Такое мнение ТАСС выразил агент бельгийского защитника Сантуш Верхлуст.
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В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщило, что 32-летний Иванович продолжит карьеру в «Зените». По их информации, сделка будет оформлена в ближайшие дни, контракт с игроков будет рассчитан на 2,5 года, а заработная плата защитника составит €5 млн.
«Ни один клуб не вел официальных переговоров с “Зенитом” о возможном переходе Ломбертса. Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в “Зенит”, то клуб может пересмотреть стоимость на Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть. Но здесь
«Много клубов интересуются Ломбертсом, но они просили не называть себя. До конца трансферного окна в Европе еще четыре дня, поэтому все может случиться», — добавил он.
Этой зимой в СМИ появилась информация, что 31-летнего игрока хотят заполучить бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент игрока сообщил ТАСС, санкт- петербургский клуб просит за Ломбертса «очень большие деньги» и пока не идет на уступки по трансферной стоимости.
Ломбертс выступает за
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