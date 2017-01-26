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26 января 2017, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Переход Ивановича в «Зенит» — хорошая возможность для Ломбертса покинуть команду

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Возможный переход футболиста лондонского «Челси» Бранислава Ивановича в санкт-петербургский «Зенит» — это хорошая возможность для Николаса Ломберста покинуть российскую команду. Такое мнение ТАСС выразил агент бельгийского защитника Сантуш Верхлуст.

В четверг издание Спорт-Экспресс со ссылкой на источник сообщило что 32-летний Иванович продолжит карьеру в Зените Увеличить
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В четверг издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник сообщило, что 32-летний Иванович продолжит карьеру в «Зените». По их информации, сделка будет оформлена в ближайшие дни, контракт с игроков будет рассчитан на 2,5 года, а заработная плата защитника составит €5 млн.

«Ни один клуб не вел официальных переговоров с “Зенитом” о возможном переходе Ломбертса. Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в “Зенит”, то клуб может пересмотреть стоимость на Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть. Но здесь санкт-петербургская команда является боссом, и только им принимать итоговое решение», — сказал Верхлуст.

«Много клубов интересуются Ломбертсом, но они просили не называть себя. До конца трансферного окна в Европе еще четыре дня, поэтому все может случиться», — добавил он.

Этой зимой в СМИ появилась информация, что 31-летнего игрока хотят заполучить бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент игрока сообщил ТАСС, санкт- петербургский клуб просит за Ломбертса «очень большие деньги» и пока не идет на уступки по трансферной стоимости.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До «Зенита» футболист играл за «Гент"(2004 — 2007 гг.). Иванович уже выступал в чемпионате России, проведя в столичном «Локомотиве» полтора сезона (2006−2008). Из московской команды игрок перешел в «Челси».

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