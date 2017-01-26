Игорь Резвухин: Это’О — друг «Амкара». Но пока он к нам не переходит
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самюэля Это’О в расположении пермской команды на сборе в Турции.
Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в «Анжи».
— Это'О — наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, — сказал Резвухин. — Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.
— Значит, в «Амкар» он не переходит?
— Пока нет (смеется).
— А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?
— В нашей жизни все возможно. (Сергей АСТАХОВ).
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