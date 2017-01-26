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26 января 2017, 15:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Игорь Резвухин: Это’О — друг «Амкара». Но пока он к нам не переходит

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самюэля Это’О в расположении пермской команды на сборе в Турции.

Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в «Анжи».

— Это'О — наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, — сказал Резвухин. — Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.

— Значит, в «Амкар» он не переходит?

— Пока нет (смеется).

— А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?

— В нашей жизни все возможно. (Сергей АСТАХОВ).

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