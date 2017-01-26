Агент: ФИФА приняла правильное решение по «делу Азмуна»
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) приняла правильное решение, отклонив требования казанского «Рубина» в деле о переходе иранского игрока Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Мехди Хедектали.
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«ФИФА приняла правильное решение, которое полностью нас устраивает. Мы счастливы, хотя я не сомневался, что все закончится именно так. Теперь Азмун может сосредоточиться на выступлении в России, не отвлекаясь ни на что», — сказал Хедектали.
«В “Ростове” Азмун счастлив, ему очень нравится работать с тренером. О переходе ни в какой клуб он не думает», — добавил агент, отвечая на вопрос о будущем игрока.
«Ростов» взял в годичную аренду Азмуна у «Рубина» летом 2015 года. Нападающий заявлял, что его контракт содержал опцию выкупа прав «Ростовом», но «Рубин» не стал отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение казанцев и подписал контракт с ростовским клубом.
«Рубин» пожаловался на Азмуна в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую футбольную
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