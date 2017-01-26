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26 января 2017, 15:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: ФИФА приняла правильное решение по «делу Азмуна»

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) приняла правильное решение, отклонив требования казанского «Рубина» в деле о переходе иранского игрока Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Мехди Хедектали.

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В четверг пресс-служба компании «Лигал Спорт», которая занимается юридическими делами Азмуна, сообщила, что ФИФА отклонила требования «Рубина» в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было, а также обязала казанский клуб выплатить задолженности по контракту.

«ФИФА приняла правильное решение, которое полностью нас устраивает. Мы счастливы, хотя я не сомневался, что все закончится именно так. Теперь Азмун может сосредоточиться на выступлении в России, не отвлекаясь ни на что», — сказал Хедектали.

«В “Ростове” Азмун счастлив, ему очень нравится работать с тренером. О переходе ни в какой клуб он не думает», — добавил агент, отвечая на вопрос о будущем игрока.

«Ростов» взял в годичную аренду Азмуна у «Рубина» летом 2015 года. Нападающий заявлял, что его контракт содержал опцию выкупа прав «Ростовом», но «Рубин» не стал отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение казанцев и подписал контракт с ростовским клубом.

«Рубин» пожаловался на Азмуна в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), которые позже разрешили игроку выступать за «Ростов». Также казанцы обратились с иском в Спортивный арбитражный суд, который запрос отклонил. С июня 2016 года данное дело рассматривало ФИФА.

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