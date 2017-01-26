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26 января 2017, 15:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Губернатор: Задачей «Ростова» на сезон является место в пятерке РФПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Задача футбольного клуба «Ростов» на оставшуюся часть чемпионата России — место в первой пятерке по итогам сезона. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Мое мнение, что задача команды — попасть в первую пятерку. Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым», — сказал Голубев.

Бердыев является вице-президентом «Ростова». Голубев отметил, что в марте может быть скорректирована управленческая структура клуба. «В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба. У нас сейчас президента нет. В марте, возможно, появится президент официально», — сказал губернатор.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч после зимней паузы клуб проведет 16 февраля против чешской «Спарты» в рамках розыгрыша Лиги Европы.

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