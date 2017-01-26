Губернатор: Задачей «Ростова» на сезон является место в пятерке РФПЛ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Задача футбольного клуба «Ростов» на оставшуюся часть чемпионата России — место в первой пятерке по итогам сезона. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Мое мнение, что задача команды — попасть в первую пятерку. Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым», — сказал Голубев.
Бердыев является
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч после зимней паузы клуб проведет 16 февраля против чешской «Спарты» в рамках розыгрыша Лиги Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter