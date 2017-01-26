Губернатор: Задачей «Ростова» на сезон является место в пятерке РФПЛ

«Мое мнение, что задача команды — попасть в первую пятерку. Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым», — сказал Голубев.

Бердыев является вице-президентом «Ростова». Голубев отметил, что в марте может быть скорректирована управленческая структура клуба. «В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба. У нас сейчас президента нет. В марте, возможно, появится президент официально», — сказал губернатор.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч после зимней паузы клуб проведет 16 февраля против чешской «Спарты» в рамках розыгрыша Лиги Европы.