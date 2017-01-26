Метод Ивановича: каких еще легионеров надо вернуть клубам РФПЛ
Бранислав Иванович близок к переходу в «Зенит». Рассказываем о других иностранцах, которым снова стоит играть в чемпионате России.
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Ахмед Муса, «Лестер»
За 16 матчей АПЛ Муса забил лишь два гола. Да, недавно он сделал победный дубль в кубковом матче против «Эвертона», но то был лишь всплеск. В последней игре чемпионата с «Саутгемптоном» Ахмед снова не вышел в основе — и это притом, что Ислам Слимани нынче на Кубке Африки. Муса проигрывает конкуренцию, по сути, всем форвардам команды — и Варди, и Слимани, и Окадзаки. Понятно, что Раньери использует опцию с Ахмедом на фланге, но это не меняет главного: Муса в «Лестере» не показывает и 50 процентов своего уровня.
ЦСКА не привыкать к возвращениям своих форвардов. Позиция нападающего у армейцев
Байе Умар Ниасс, «Эвертон»
Еще одна похожая история. Самый крутой форвард «Локомотива» превратился в самого ужасного форварда «Эвертона». Ниасс толком не играл за «ирисок», а когда выходил на поле — смешил болельщиков собственной команды. Через пару месяцев проживания Умара в Англии они чуть ли не устроили акцию протеста против Ниасса. По крайней мере, смеялись и издевались над ним по полной. Смысл претензий фанатов прост: «Кого нам подсунули русские?».
Сейчас Ниасса отдали в аренду «Халлу», и он даже, впервые в сезоне, поиграл в футбол в АПЛ. Но за 40 минут с «Борнмутом» и «Челси» забить не сумел. Пока миссию по внедрению в чемпионат Англии Умар проваливает. Если и в «Халле» он не справится — пора будет снова думать о России. Летом он и думал, благо что «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА активно наводили мосты. Но ими пользоваться не захотела жена Ниасса, отказавшись возвращаться в Россию.
Только вот такими темпами у нее не останется выбора — где еще спасать карьеру мужа, если не в стране, которая сделала из него миллионера?
Эммануэль Эменике, «Фенербахче»
Тут все очевидно: Эменике классно играл за «Спартак», Эменике не боится менять клубы, Эменике умеет возвращаться — болельщики «Фенербахче» в курсе. Еще в прошлом году мощного форварда хотели заполучить и «Локомотив», и «Рубин», и, собственно, «Спартак». До сделки так и не дошло, но трансферное окно в России закрывается не сегодня и не завтра.
Трансфер вполне возможен и довольно логичен. Опытный форвард, точно не потеряющийся в России и обладающий приличным уровнем. Валерий Карпин одобряет: «Эменике знаком со страной, с клубом, это плюс. Он уже показал в России свои качества как футболист. У Эменике есть скорость, мощь. Это забивной нападающий.
Есть один только вопрос по поводу Эменике. Этот вопрос касается всех, наверное, африканских футболистов — по поводу, скажем так, адаптации, даже не дисциплины, а подхода тренера в большей степени. Ко многим, если не ко всем, африканцам нужно найти подход.
Скорость Эменике не означает, что Каррера готовит контратакующую модель. Мы видели, как он играет. Если «Спартак» будет вести в счете — будет контратакующая модель, будет уступать — не будет контратакующей. Но Зе Луиш не обладает такой скоростью, как Эменике. Возможно, будут играть то один, то другой, в зависимости от тактики, от травм".
Кейсуке Хонда, «Милан»
Помните такого человека? Звезду РФПЛ, хедлайнера атак ЦСКА, специалиста по сногсшибательным голам? Не стыдитесь, если забыли. Потому что Хонда действительно пропал с радаров. Вроде бы и выступает за знаменитый клуб, но делает это настолько блекло, что по позитивному поводу о нем почти и не вспоминают. Все, в том числе главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла.
Сейчас Хонде уже 30. Вряд ли он станет лидером сильного европейского клуба, вряд ли вновь будет на первых полосах газет и журналов. Впереди — неопределённость. Перспективы не так давно считавшегося самым талантливым игроком Азии своего поколения становятся всё более неясными и неразборчивыми. Может, Кейсуке пора признаться, что серия A не его уровень? И попробовать снова восхищать российских болельщиков? Что делать, если с итальянскими этот финт не прошел.
Лассана Диарра, «Марсель»
Самый безумный вариант, но Диарра и «безумство» давно синонимы. Да, Ласс — бунтарь высшего уровня. Да, в России у него, мягко говоря, не идеальная репутация. Да, он до сих пор должен «Локомотиву» «жалкие» 10 миллионов евро. Но вы забываете главное: Диарра — лучший опорник в истории РФПЛ. Когда Ласс хотел играть в футбол — он делал это блестяще, доминировав и унижав своих соперников. Французу 31, он все никак не уйдет из «Марселя» — в предыдущее трансферное окно его вроде бы хотели английские
В России с зарплатами полный порядок — Лассу ли не знать. Нужно
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